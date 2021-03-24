Ярославль, , 14:35 — REGNUM С 4 июня из аэропорта Туношна стартуют авиарейсы в Минеральные воды. Об этом сообщает правительство Ярославской области.

Самолет Yarregion.ru

Новый рейс станет уже пятым южным направлением, доступным для ярославцев. Полёты будут совершаться в понедельник и пятницу на самолёте «Сухой Суперджет 100».

На направлении будет работать авиакомпания «Азимут», сейчас её самолёты уже летают в Сочи и Краснодар.

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