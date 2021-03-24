Москва, , 14:33 — REGNUM В ставках на матчи футбольного клуб «Тамбов» подозреваются два игрока команды. Об этом 24 марта сообщает Metaratings.

По информации источника, речь идёт о 32-летнем белорусском полузащитнике Дмитрии Германе и 31-летнем российском форварде Александре Еркине.

Ранее сообщалось, что РФС ведёт проверку в отношении двух футболистов, которых подозревают в ставках и участии в договорных матчах.

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