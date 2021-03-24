Москва, , 14:33 — REGNUM Доля активов, инвестируемых населением РФ на фондовый рынок, составила примерно 5,5% ВВП. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 24 марта заявил доцент кафедры финансового менеджмента РЭУ им. Г. В. Плеханова Аяз Алиев. Так он прокомментировал высказывание первого зампреда ЦБ РФ Сергея Швецова о том, что население РФ стало активно играть на фондовом рынке.

«С началом пандемии и последующим снижением доходов, потерей работы граждане стали активнее интересоваться фондовым рынком, — сказал Алиев. — Этому поспособствовал и Банк России, снизив ключевую ставку, что вылилось в отрицательную реальную доходность по вкладам. В поисках выгодных инвестиций население вложило более 6 трлн рублей в активы рынка капитала. Учитывая, что номинальный ВВП, по официальным данным, в 2020 году составил 106,607 трлн рублей, то доля инвестируемых населением активов на фондовый рынок составила около 5,5%. Это немного, если сравнить с западными странами, где доля сбережений населения на рынках капитала выше и варьируется от 10−15%».

Как отметил Алиев, в США 80% населения имеют вложения в ценные бумаги, а объем вложений в инвестиционные фонды в два раза превышает объем депозитов.

«В России обратная картина, порядка 80% сбережений лежат на депозитах», — сказал экономист.

Напомним, как сообщалось ранее, по словам Швецова, 20% накоплений жителей РФ вложено в ценные бумаги.