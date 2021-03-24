Душанбе, , 14:32 — REGNUM Дорожные инспекторы в Душанбе оштрафовали 2948 пешеходов за нарушение правил дорожного движения, сообщили в пресс-центре УВД столицы Таджикистана.

Штрафы выписаны с 15 по 22 марта в рамках операции «Пешеход». Размер каждого штрафа составил 7 сомони (46,6 рубля). В УВД отметили, что с начала 2021 года в Душанбе зарегистрировано 47 ДТП.

В авариях погибли десять человек, еще 51 госпитализирован с различными травмами. Большая часть ДТП связана с наездом на пешеходов.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 января автомобиль Land Cruiser упал в 40-метровый обрыв на автодороге Душанбе — Хорог. В результате аварии погибли три человека, еще двое получили травмы.