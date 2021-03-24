Самара, 24 марта 2021, 14:40 — REGNUM Уголовное дело по факту смерти бывшего главы Новокуйбышевска Владимира Фомина, возбужденное по статье «Доведение до самоубийства», прекращено в Самарской области. Об этом 24 марта сообщает «Самарское областное вещательное агентство. СОВА», ссылаясь на помощника руководителя управления Следственного комитета по Самарской области Елену Шкаеву.
Ранее сообщалось о том, что в сентябре 2019 года Фомин покинул пост главы Новокуйбышевска. Через некоторое время его доставили в медучреждение. Стало известно, что у мужчины были проблемы с сердцем. По информации некоторых СМИ, мужчина предпринял попытку уйти из жизни. Врачам не удалось его спасти.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам доведения до самоубийства.
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