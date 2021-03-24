Самара, , 14:40 — REGNUM Уголовное дело по факту смерти бывшего главы Новокуйбышевска Владимира Фомина, возбужденное по статье «Доведение до самоубийства», прекращено в Самарской области. Об этом 24 марта сообщает «Самарское областное вещательное агентство. СОВА», ссылаясь на помощника руководителя управления Следственного комитета по Самарской области Елену Шкаеву.

«Уголовное дело, возбужденное по факту смерти Владимира Фомина, прекращено по п. 1 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, то есть в связи с отсутствием события преступления», — передают слова Шкаевой журналисты издания.

Ранее сообщалось о том, что в сентябре 2019 года Фомин покинул пост главы Новокуйбышевска. Через некоторое время его доставили в медучреждение. Стало известно, что у мужчины были проблемы с сердцем. По информации некоторых СМИ, мужчина предпринял попытку уйти из жизни. Врачам не удалось его спасти.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам доведения до самоубийства.

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