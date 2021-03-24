Канберра, , 14:37 — REGNUM В результате созданных наводнениями и теплой погодой условий, австралийский штат Новый Южный Уэльс может подвергнуться нашествию сиднейских воронковых пауков, являющихся одними из самых опасных в мире. Об этом 24 марта сообщает телеканал 9News.

Отмечается, что австралийский парк рептилий уже выпустил экстренное предупреждение о нашествии пауков, в котором призвал жителей штата стараться быть внимательнее по мере роста температуры воздуха и проверять обувь, постельное белье и одежду.

Также известно, что укус сиднейского воронкового паука может способствовать появлению тяжелых симптомов и в отсутствии медицинской помощи состояние пострадавшего будет резко ухудшаться и может закончиться летальным исходом.

«Мы уже видим активизацию сиднейских воронковых пауков… Мы видим не только повышенную активность из-за влажности, но также нашествие обитающих на земле пауков, ищущих возвышенностей», — рассказал директор парка Тим Фолкнер.

При этом на текущей неделе пользователи соцсетей из Австралии размещали в интернете видео и фото, где тысячи пауков спасаются от наводнений, покидая свою привычную среду обитания. Как отмечают эксперты, членистоногие могут найти приют в домах местных жителей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что один человек погиб в ходе наводнения, начавшегося в пригороде австралийского города Сиднея.