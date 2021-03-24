Москва, , 14:29 — REGNUM Необходимо уделять внимание сохранению новгородского кремля и других исторических объектов, заявил президент России Владимир Путин на встрече с губернатором Новгородской области Андреем Никитиным.

«Очень важное направление, здесь находятся истоки нашей российской государственности, поэтому, без всяких сомнений, этому нужно уделить должное внимание», — заявил глава государства.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин сегодня, 24 марта, проводит встречу с губернатором Новгородской области Андреем Никитиным в рамках традиционного общения с регионами.

Во время предыдущей встречи, которая состоялась в марте 2020 года, глава региона информировал российского лидера о социально-экономической ситуации в Новгородской области, а также участии региона в национальных проектах.