Хасавюрт, Дагестан, , 14:29 — REGNUM В Дагестане в одной из школ города Хасавюрта во время урока взорвалась граната. Пострадал учитель ОБЖ, ему оторвало пальцы руки. По предварительным данным, никто из детей не получил повреждений.

Инцидент случился в школе №10 по улице Датуева после обеда 23 марта. По некоторым данным, учитель демонстрировал учащимся принцип действия гранаты. Преподаватель выкрутил запал УЗРГМ, и он взорвался в руках у педагога.

«В результате 37-летнего преподавателя по ОБЖ доставили в больницу с оторванными четырьмя пальцами», — пишет «360».

Официального подтверждения этой информации на сайтах правоохранительных органов пока нет.