Хасавюрт, Дагестан, 24 марта, 2021, 14:29 — ИА Регнум. В Дагестане в одной из школ города Хасавюрта во время урока взорвалась граната. Пострадал учитель ОБЖ, ему оторвало пальцы руки. По предварительным данным, никто из детей не получил повреждений.

Александр Кульчицкий ИА Красная Весна Скорая помощь

Инцидент случился в школе №10 по улице Датуева после обеда 23 марта. По некоторым данным, учитель демонстрировал учащимся принцип действия гранаты. Преподаватель выкрутил запал УЗРГМ, и он взорвался в руках у педагога.

«В результате 37-летнего преподавателя по ОБЖ доставили в больницу с оторванными четырьмя пальцами», — пишет «360».

Официального подтверждения этой информации на сайтах правоохранительных органов пока нет.