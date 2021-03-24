Екатеринбург, 24 марта 2021, 15:31 — REGNUM Главным спикером всемирного саммита спорта и бизнеса «СпортАккорд» в Екатеринбурге станет губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном департаменте информполитики.
Также, как сообщало ИА REGNUM, в мероприятии планировал принять участие президент России Владимир Путин.
«На саммите выступят генеральный секретарь Международного союза олимпийских городов Мэлани Дюпарк, старший консультант спортивного совета Лос-Анджелеса Дэвид Саймон и основатель Ассоциации спортивных событий и туризма Эл Кид», — уточнили в департаменте.
Как сообщало ИА REGNUM, саммит перенесли с весны на ноябрь 2021 года.
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