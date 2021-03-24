Москва, , 14:28 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин рекомендует посмотреть фильм митрополита Тихона «Гибель империи. Российский урок» и делится своими выводами.

«Крайне важно, что сейчас все парламентские партии, несмотря на свои различия и в идеологии, и в повестке, в вопросах защиты суверенитета страны и преодоления вызовов занимают единую позицию. Этого не было в дореволюционной Думе и Думе 90-х годов, что в конечном итоге привело к краху империи в 1917ом и большим проблемам в 90-х годах», — рассуждает Володин в ТГ-канале.

Конкуренция необходима, отметил спикер Госдумы.

«Только через нее может развиваться политическая система. Но, выбирая любую политическую партию, мы должны быть уверены, что этот выбор не повлечет проблем для страны и не приведет к ее развалу», — подчеркнул он.