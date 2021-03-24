Луганск, , 14:34 — REGNUM Власти ЛНР готовы передать Украине уголовные дела лиц, которые были осуждены до начала гражданской войны в Донбассе, но отбывают наказание на подконтрольной Киеву территории. Об этом, как передает Луганский информационный центр, заявила 24 марта представитель ЛНР в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ) Ольга Кобцева.

«Мы готовы… передать уголовные дела для людей, кто отбывает наказание в тюрьмах и СИЗО на территории, подконтрольной правительству Украины», — сказала она.

Кобцева напомнила, что Украине были переданы около 400 лиц, осуждённых до начала войны. Договорённости были достигнуты между Киевом и Луганском напрямую, без России в роли посредника.

Напомним, ранее уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова рассказала, что обмены пленными между ДНР и Украиной остановлены из-за действий украинской стороны. Киев не выполняет процессуальную очистку людей, передаваемых в ДНР.

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