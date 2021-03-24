Киев, , 14:28 — REGNUM Рынок земли на Украине реально заработает не раньше 2022 года из-за проблем с законодательством, заявил в эфире телевидения 24 марта депутат Рады, член комитета по вопросам аграрной и земельной политики Сергей Лабазюк.

Депутат отметил, что вместо земельной реформы граждане получают «бомбу замедленного действия», поскольку пока что закон не предусматривает четкой процедуры оценки и продажи земли. При этом, как ожидается, рынок полноценно заработает уже с 1 июля 2021 года.

«Следующие полгода после открытия рынка Рада вместе с правительством будет обязана в срочном порядке дорабатывать законодательство, принимать те законопроекты, которые мы рекомендовали еще в прошлом году. И только в таком формате возможен полноценный запуск рынка земли», — отметил Лабазюк.

ИА REGNUM напоминает, что 16 марта Верховная рада начала рассматривать во втором чтении законопроект, который урегулирует процедуру передачи земли за пределами населенных пунктов в коммунальную собственность. Это один из «технических» законопроектов, необходимых для старта рынка земли, после первого чтения к нему подали более 3,1 тыс. правок. Парламент рассмотрел меньше тысячи правок и ушел на карантин до 9 апреля из-за попадания Киева в «красную зону» коронавирусной угрозы.