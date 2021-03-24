Москва, , 14:27 — REGNUM Американская сторона может в любой момент разорвать контракты по поставкам высокотехнологичной продукции, заключённые с Россией. Об этом журналистам заявил зампред правительства РФ Юрий Борисов.

«Вы, наверное, слышали о последних санкциях, которые они с сентября ввели. В том-то и дело, те [контракты], которые захотят, разорвут. Там же написано про высокотехнологичную продукцию, под нее можно подвести все что угодно, в одностороннем порядке можно пользоваться этим механизмом и обеспечивать реализацию своих собственных интересов», — сказал Борисов.

По его словам, американские представители о своих действиях «предупреждать не будут».