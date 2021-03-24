Москва, , 14:27 — REGNUM Недостаточно сказать о неприятии того, что чуждо и враждебно нашей культуре, надо активно вычищать это из российского информационного пространства, одновременное возвращая на своё законное место традиционные для народов нашей страны ценности, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в среду, 24 марта, комментируя высказывания секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева.

Как сообщалось ранее, Патрушев намерен доложить президенту России Владимиру Путину об итогах совещания, на котором обсуждались меры пресечения попыток Запада навязать России «чуждые идеалы и нормы«.

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« Тот факт, что Совет Безопасности России уделяет особое внимание вопросам смысловой экспансии Запада, его попыткам насаждения в России чуждых народам нашей страны идей и норм, радует. Сегодня это одно из важнейших направлений обеспечения безопасности нашей страны.

Здесь мы действуем в унисон с Китаем, высокие представители которого на недавних переговорах в США жёстко поставили вопрос о том, что США не имеют ни оснований, ни права навязывать миру свои ценности. Да и можно ли то, что они навязывают, назвать ценностями?

Но сказать о неприятии того, что чуждо и враждебно нашей культуре и нашим традициям, мало; надо активно вычищать всё это из российского информационного и культурного пространства, из нашего обихода. Вычищать и возвращать на своё законное место традиционные для народов нашей страны ценности.