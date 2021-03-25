Чебоксары, , 13:02 — REGNUM В Чувашии завершено расследование уголовного дела в отношении жителя Шумерли, обвиняемого в убийстве родного брата. Причиной стала выпитая бутылка водки, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по республике.

Перед судом предстанет 48-летний мужчина. Следствие считает, что убийство совершено вечером в Шумерле 28 декабря 2020 года в доме, где обвиняемый проживает с матерью и своим 42-летним братом.

«Находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры с братом обвиняемый ударил его ножом. Ссора произошла из-за того, что злоумышленник выпил бутылку водки без потерпевшего», — говорится в сообщении.

Полученное ранение оказалось смертельным, пострадавший скончался на месте происшествия. Фигурант уголовного дела арестован.

Обвинение предъявлено по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»). После утверждения прокурором дело передано в Шумерлинский районный суд.

Как сообщало ИА REGNUM, в Комсомольском районе Чувашии будут судить 22-летнего жителя, которого обвиняют в убийстве 51-летнего отца. Следствие считает, что он ждал отца в комнате, нанеся ему около двух десятков ударов ножом.

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