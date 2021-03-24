Москва, , 14:26 — REGNUM Госдума в первом чтении приняла законопроект о социальной рекламе в интернете, передает корреспондент ИА REGNUM 24 марта.

Предлагается ввести обязательную квоту в 5% на размещение социальной рекламы в интернете.

Аналогичные нормы уже действует для телевизионной рекламы, а также рекламы на баннерах.

На первом этапе законопроект затронет сервисы с крупнейшими рекламными системами на рынке: «Яндекс», Mail.ru, Rambler, Google, Facebook, отметили в комитете Госдумы по информполитике.

Законопроект о социальной рекламе в интернете впервые вводит понятие «рекламные системы».

Кроме того, инициатива предусматривает создание системы мониторинга интернет-площадок и единого оператора размещения.

Законопроект также предполагает наделение Минцифры России полномочиями по определению оператора социальной рекламы, отбор которого должен быть завершен до 1 июля 2021 года. Срок работы НКО-оператора составит пять лет.

Читайте ранее в этом сюжете: Госдума пропишет в законодательстве рекламные интернет-системы