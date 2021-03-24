Джакарта, , 14:25 — REGNUM Правительство Индонезии отметило, что количество людей, прошедших вакцинацию, достигло 2 709 545 человек, сообщает Kompas.

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Между тем количество людей, которые сделали первую прививку от коронавируса, составило 5 978 250 человек.

В Индонезии заявили, что 1 453 841 медицинский работник привились от коронавируса. В стране от коронавируса привили уже 98% медиков.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным целевой группы по борьбе с COVID-19, в Индонезии за сутки выявили 5227 случаев заражения коронавирусом.

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