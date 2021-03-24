Тюмень, , 14:25 — REGNUM В Курганской области за сутки лабораторно подтверждено 42 новых случая заражения коронавирусом. Из них 23 зарегистрировано в Кургане, сообщает 24 марта региональный оперативный штаб.

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Днём ранее суточный прирост заражений составил в Зауралье 44 случая.

Всего с начала пандемии в регионе, по данным штаба, на 24 марта выявлен 18 971 случай заражения коронавирусом. По информации сайта Роспотребнадзора «Стопкоронавирус.рф», в регионе вылечились 17 163 человека, скончались 346 пациентов с COVID-19.