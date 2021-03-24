Пенза, , 14:27 — REGNUM В Пензенской области в связи с отрешением от должности губернатора Ивана Белозерцева будут назначены досрочные выборы главы региона. Соответствующее решение должно быть принято Законодательным собранием Пензенской области. По словам председателя областной избирательной комиссии Александра Синюкова, это произойдет в июне.

Следовательно, выборы губернатора состоятся 19 сентября — в Единый день голосования. Параллельно с губернаторскими пройдут выборы депутатов Госдумы РФ и депутатов собраний представителей Каменского и Сердобского районов. В случае необходимости организуют дополнительные выборы депутатов представительных органов муниципальных образований, добавил Синюков.

ИА REGNUM напоминает, 23 марта президент России Владимир Путин своим указом прекратил полномочия губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, который 20 марта был задержан по подозрению в получении взятки на общую сумму около 31 млн рублей.

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Сегодня, 24 марта, руководитель пресс-службы правительства Пензенской области Дина Черёмушкина сообщила об уходе в отставку регионального правительства.

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