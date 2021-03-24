Санкт-Петербург, , 14:30 — REGNUM Правительство Санкт-Петербурга в 2021 году выделит 818 млн рублей субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям на проведение мероприятий в области культуры и искусства.

Среди культурных мероприятий, которым предлагается поддержать — фестиваль балета Dance Open, кинофестиваль «Послание к Человеку», оперный фестиваль «Опера — всем», театральный фестиваль «Балтийский дом», фестиваль искусств «Дягилев P.S.», вокальный конкурс имени Георга Отса, музыкальный фестиваль «Площадь искусств», фестиваль «Детские дни» и другие.

«Крупные фестивали и конкурсы — важная составляющая имиджа нашего города. Мы должны поддерживать их организаторов», — объяснил губернатор Александр Беглов.

По данным Смольного, в настоящее время в Санкт-Петербурге в сфере культуры и искусства работают более 300 социально ориентированных НКО. Предоставление субсидий из городского бюджета — единственная законная форма их финансовой поддержки. Также сообщается, что губернатор поручил подготовить документ о предоставлении субсидий негосударственным театрам общим объемом порядка 70 млн рублей.

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