Москва, , 14:34 — REGNUM Участие президента РФ Владимира Путина во втором саммите Россия — Африка ожидается, но место его проведения пока не определено. Об этом пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил 24 марта журналистам.

Представитель Кремля отрицательно ответил на вопрос о том, есть ли уже понимание о месте, где состоится новый саммит.

Он отметил, что Россия ведёт работу по продолжению диалога со странами Африки. Проведение каких-либо новых саммитов без главы Российского государства представить трудно. Африканским партнерам и всем направлениям возможного сотрудничества Москва продолжит уделять большое внимание.

Песков добавил, что Кремль высоко ценит итоги первого саммита, который прошёл в Сочи в 2019 году. Он придал мощнейший импульс отношениям России и Африки.

Как сообщало ИА REGNUM, Путин направил приветствие участникам Международной межпартийной конференции «Россия — Африка: возрождая традиции». При этом он отметил, что второй саммит Россия — Африка должен состояться в 2022 году.

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