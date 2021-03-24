Санто-Доминго, , 14:23 — REGNUM Президент Доминиканской Республики Луис Абинадер объявил о решении сделать приоритетной работу по предотвращению и осуждению домашнего и гендерного насилия в рамках национального плана безопасности.

С этой целью правительство страны активизирует процесс усиления роли Специального управления по защите женщин и внутрисемейному насилию — организации, которая будет оказывать женщинам помощь и принимать к рассмотрению внутрисемейные дела, когда они требуют немедленного внимания.

Абинадер пояснил, что вышеупомянутое управление будет работать в 14 региональных управлениях Национальной полиции, 26 отделениях прокуратуры и 20 учреждениях министерства по делам женщин.

Ведомство будет иметь возможность одновременно охранять 100 жертв насилия, получит миллион в первоначальный фонд на свое оборудование и деятельность, а в оставшуюся часть года получит новые взносы.