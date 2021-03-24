Красногорск, , 14:22 — REGNUM В течение 2021 года в Подмосковье планируется отремонтировать более 13 тыс. подъездов. Об этом 24 марта сообщается на сайте правительства Московской области.

Согласно утвержденному муниципалитетами и министерством жилищно-коммунального хозяйства региона плану, ремонт будет произведен в 13,2 тыс. подъездах многоквартирных домов. На сегодняшний день на разных этапах ведутся работы в 937 подъездах и еще в 169 они полностью завершены и приняты жителями.

«Ежегодно количество заявок на участие в программе увеличивается, то есть жители ей доверяют. Ход работ, сроки, контроль бюджета — жители не просто наблюдают со стороны, а сами принимают все решения. И задача министерства — обеспечить качественную реализацию программы по предпочтениям жильцов», — заявил глава ведомства Антон Велиховский.

Читайте ранее в этом сюжете: К 1 сентября в Подмосковье планируют отремонтировать 81 медучреждение