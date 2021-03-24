Вашингтон, , 14:20 — REGNUM Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) проведет в начале апреля первые испытания вертолёта Ingenuity, закрепленного на марсоходе Perseverance. Об этом сообщили в NASA.

По словам главного разработчика Ingenuity Боба Бэларам, что полёт, вероятнее всего, состоится не раньше 8 апреля, однако сроки могут перенести на несколько дней.

Ingenuity, масса которого составляет около 1,8 кг, должен стать «первым вертолетом, который полетит на другой планете», добавили в NASA.

Кроме того, на борту вертолёта будет послание на клочке ткани с левого крыла самолета Flyer, на котором братья Райт совершили первый управляемый полет в 1903 году.

Как сообщало ИА REGNUM, Perseverance отправился на красную планету в рамках миссии Mars 2020. Главной целью экспедиции заявлен поиск признаков микробной жизни в бассейне кратера Джезеро, где древняя река впадала в озеро, образовывая специфичные отложения.

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