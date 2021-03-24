Москва, , 14:19 — REGNUM Конечно, тенденция к ослабеванию значения доллара есть. Но если исключать силовые и резкие сценарии, то обычно на подобные изменения уходят годы, а то и века, заявил корреспонденту ИА REGNUM независимый финансовый эксперт Алексей Бушуев.

«Несколько раз за последнее время высокие государственные мужи, министр иностранных дел и заместитель председателя Центрального банка РФ, высказывались в духе того, что доллар утрачивает свое значение как резервная валюта.

Часть наблюдателей восприняла это как сигнал к возможному ограничению обращения валюты в России. И мнение о том, что «доллар уже не тот» и мнение «доллар вот-вот отменят» появляются в информационном поле с завидной регулярностью.

Для рядовых инвесторов это означает, что времена простых решений постепенно будут уходить. И для сбережений нужно будет использовать инструменты, которые потребуют больше времени на управление ими — от элементарной покупки недвижимости и тем более с покупкой акций.

Отмечу — именно для того чтобы просто сберечь, а не получить сверхдоход. Для нас это может быть не привычно, но уже через 5−10 лет мы, вполне вероятно, окажемся в ситуации, когда за хранение сбережений придется платить не только инфляцией, но прямо — комиссии, с другой — их ценность может изменяться.

Конечно для какой-то минимально значимой суммы государство сохранит гарантии полной возвратности, но для того чтобы скопить на что — то значимое придется учиться и осваивать разные инструменты.

Самое опасное тут — перестать относиться к этому как к игре или как к области, где клиент всегда прав. Инвестор — тот, кто рискует. И прав он не так часто, как ему хотелось бы», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, управляющий партнер компании «GLS INVEST» Эдуард Бугров советует гражданам пересмотреть систему сбережений и держать деньги в разных валютах.

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