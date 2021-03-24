Сеул, , 21:04 — REGNUM Глава МИД Южной Кореи Чон Ый Ён выразил глубокую озабоченность в связи с преступлениями против жителей США азиатского происхождения. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей внешнеполитического ведомства страны.

Министр иностранных дел отметил, что подобная ситуация напрямую касается вопроса безопасности граждан Южной Кореи и американцев корейского происхождения, проживающих в Соединённых Штатах.

Чон Ый Ён подчеркнул, что правительство Южной Кореи будет внимательно следить за ситуацией и сотрудничать с профильными ведомствами США в деле предотвращения преступлений и обеспечения безопасности соотечественников.

Глава МИД также выразил соболезнования азиатскому сообществу в США, потрясённому недавним инцидентом в Атланте, в результате которого погибли восемь человек.

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Как сообщало ИА REGNUM, 21 марта в Атланте состоялось массовое шествие против ненависти к людям азиатского происхождения.

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