Москва, , 14:18 — REGNUM Госдума в первом чтении приняла законопроект, направленный на расширение деятельности финансовых платформ, передает корреспондент ИА REGNUM 24 марта.

Услуги оператора финансовой платформы станут доступны не только физлицам, но и юридическим лицам, и индивидуальным предпринимателям (ИП), а именно малому и среднему бизнесу.

Кроме того, увеличится «продуктовая линейка» финансовых платформ, а их сервисы дистанционного обслуживания получат стимул для дальнейшего развития — в частности, за счет расширения перечня случаев, при которых финансовые организации смогут поручать оператору финансовых платформ проведение предусмотренных «противолегализационным» законодательством процедур идентификации клиентов.

Сейчас на финансовых платформах предлагаются следующие финансовые продукты: банковские вклады, полисы ОСАГО, внебиржевые облигации для населения, паи паевых инвестиционных фондов.

Уточняется, что оператор финансовой платформы обязан раскрыть на своем сайте перечень банков, которым оператором финансовой платформы поручено проведение идентификации клиентов, представителей клиентов, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев.

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