Калуга, , 14:42 — REGNUM В Калужской области численность рабочей силы (экономически активного населения) в ноябре 2020 года — январе 2021 года по итогам обследования составила 554,5 тыс. человек. 527,5 тыс. человек, или 95,1% от численности рабочей силы, были заняты в экономике региона и 27 тыс. человек (4,9%) не имели занятия, но активно его искали. Об этом 24 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на Калугастат.

Коэффициент напряженности на рынке труда области составил 0,6. В общей потребности в кадрах доля вакансий для рабочих составила 59,5%. Наибольшую потребность работодатели по-прежнему испытывают в швеях, медицинских сестрах, водителях, овощеводах, поварах, трактористах-машинистах, электромонтерах. Из числа граждан, имеющих высшее профессиональное образование, в регионе востребованы врачи, инженеры, учителя и полицейские. Средний уровень оплаты труда рабочих — 23 тыс. 847 рублей, служащих — 26 тыс. 345 рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в 16 регионах страны, в том числе и в Калужской области, предложено изменить программы занятости. В десяти регионах выявили нарушения к структурному содержанию программ, а в семи допущены расхождения целевых показателей с показателями Минтруда. Действующие программы не позволяют восстановить рынок труда к докризисному уровню.

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