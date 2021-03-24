Брюссель, 24 марта, 2021, 14:17 — ИА Регнум. Отсрочка, взятая властями ЕС, будет использована Вашингтоном, которыйпопытается усилить своё влияние на европейцев по вопросам отношений с Россией, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в среду, 24 марта, комментируя высказывания главы Евросовета Шарля Мишеля.

Kremlin.ru Председатель Евросоюзного совета Шарль Мишель

Как сообщалось ранее, Мишель предложил лидерам стран ЕС провести «более стратегические» дебаты по вопросуотношений с Россией «на следующем, очном заседании« совета.

« Судя по решению перенести дискуссию о политике в отношении нашей страны на следующий саммит ЕС, в Европе пока не готовы ни признать свои ошибки на российском направлении, ни пойти на дальнейшее обострение. В сегодняшних обстоятельствах эту новость можно оценить как, скорее, хорошую.

Эта отсрочка, однако, будет использована Вашингтоном. Он попытается усилить своё влияни е на европейцев по вопросам отношений с Россией. Глава Евросовета уже пригласил президента США на виртуальный саммит Евросоюза, который пройдёт 25 и 26 марта. Посмотрим, правда, насколько состояние самого Джо Байдена и нарастание внутренних проблем США позволит Вашингтону не только выступить на саммите, но системно и умно работать на европейском направлении.