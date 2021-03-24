Токио, , 14:18 — REGNUM Японский автопроизводитель Subaru представил тизер спецверсии универсала Outback для тяжелого бездорожья. Фото распространила 24 марта пресс-служба компании.

Тизер спецверсии универсала Subaru Outback для тяжелого бездорожья Пресс-служба Subaru

Несколько дней назад компания Subaru представила загадочное фото машины, запечатленной на очень большом расстоянии. Под снимком была подпись «грядет что-то дикое». Новое фото подтверждает догадки о том, что автопроизводитель готовит для премьеры новую «суровую» версию Outback.

«Легендарный Outback — самый мощный и надёжный автомобиль в линейке Subaru. Но что если мы пойдём дальше? Или выше? Будьте готовы к приключениям нового уровня с Outback в новом исполнении — с ещё большими внедорожными возможностями», — говорится в сообщении пресс-службы компании.

Судя по новым снимкам автомобиля, новая версия универсала будет иметь колёсные диски нового дизайна, а также усиленный защитный обвес из неокрашенного пластика.

Дебют новинки состоится 30 марта 2021 года.

Ранее в компании Subaru сообщили о готовящимся дебюте спортивной модификации Levorg с новым мотором. Ожидается, что в движение новинку будет приводить доработанный 2,4-литровый силовой агрегат от модели WRX нового поколения производительностью около 272 л. с.

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