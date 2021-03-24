Берлин, , 14:16 — REGNUM Федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель пригласила всех премьер-министров федеральных земель на экстренный саммит. Дополнительный раунд переговоров, который не был запланирован, был назначен на 11:00 по берлинскому времени (13:00 мск) 24 марта, сообщает Spiegel online.

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По данным портала, Меркель выйдет на видеосвязь с коллегами из регионов, чтобы «прояснить вопросы, которые пока остались открытыми». Они касаются ограничений общественной жизни на пасху с 1 по 5 апреля, которые раскритиковали все без исключения.

Единственное объяснение экстренного саммита — это то, что канцлер отреагировала на «катастрофическое эхо, которое вызвали решения, принятые правительством во вторник вечером», 23 марта. Премьер-министры, видимо, были удивлены приглашением. Некоторые уже заявили, что не будут присутствовать на онлайн-встрече. Как стало известно изданию BILD, премьер-министр Нижней Саксонии Штефан Вайль (СДПГ) не сможет принять участие в экстренном саммите Ангелы Меркель.

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Отмечается, что даже федеральный министр внутренних дел не знал о планах канцелярии отправить всю Германию на пятидневный локдаун. Теперь, видимо, Меркель хочет все исправить. На этот раз консультации канцлера с премьерами не должны затянуться надолго, ведь уже в 13:00 по местному времени Меркель должна выступить на правительственном часе в бундестаге.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Германии приняли решение о продлении карантина, введенного из-за пандемии коронавирусной инфекции, до 18 апреля. Режим сокращения контактов будет действовать с 1 по 5 апреля. Предполагается, что продление карантина позволит снизить риск распространения инфекции во время Пасхальных праздников.