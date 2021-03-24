24 марта 2021 | Время чтения 3 мин

Москва, , 14:15 — REGNUM Пушкин не дожил до изобретения фотографии двух лет, поэтому фотографического изображения великого русского поэта нет. Официальным годом рождения фотографии считается 1839, когда 7 января на совместном заседании Французской академии наук и Академии изящных искусств французский физик Франсуа Араго сделал доклад о дагеротипии — изобретении Луи Дагера. Справедливости ради надо сказать, что Дагер долгое время работал вместе с другим французом, Жозефом Ньепсом, они пытались объединить свои наработки в технике получения и закрепления изображения, но дагеротипию изобрел уже после смерти партнера.

Три имени стоят у колыбели фотографии— французы Жозеф Ньепс, Луи Дагерр и англичанин Вильям Тальбот © Национальная электронная детская библиотека

Огромный вклад в развитие русской фотографии внес Сергей Львович Левицкий (1819 — 1898), юрист по образованию, художник-фотограф по призванию. Левицкий создал обширную галерею портретов деятелей искусства, литературы, науки, государственных деятелей. Считается, что он предложил использовать для процесса русское слово «светопись». Левицкий бросил службу и серьезно занялся фотографией, учился в Риме и Париже, был лично знаком с Луи Дагером. В 1850 году в Санкт-Петербурге Левицкий открывает фотоателье «Светопись» на Невском проспекте, напротив Казанского собора. Для нас это великая удача, ведь в этом ателье были созданы знаменитые фотографии знаменитых людей.

Сергей Львович Левицкий (1819 — 1898) © Национальная электронная детская библиотека

Вот групповой портрет писателей — авторов журнала «Современник».

Сидят: И. Гончаров, И. Тургенев, А. Дружинин, А. Островский. Стоят: Л. Толстой, Д. Григорович © Национальная электронная детская библиотека

Узнали высокого человека в офицерской форме? Это Лев Николаевич Толстой, фотография сделана в 1856, в период публикации «Севастопольских рассказов».

И. А. Бунин …Офи­церский портрет, по — моему, один из самых замечательных его портретов… ему под тридцать лет, он в артиллерийском мундире совсем простого вида, худ и широк в кости, снят до пояса, но легко угадаешь, что он высок, крепок и ловок.

Лев Николаевич Толстой © Национальная электронная детская библиотека

В 1859 году Левицкий открыл фотоателье в Париже. За фотопортреты Наполеона III и его семьи получил звание «Фотограф Императора Наполеона III». В России Сергей Львович Левицкий фотографировал Николая I, Александра II, Александра III. В 1877 году Левицкий удостоен звания «Фотограф их Императорских величеств».

Но вернемся к русским писателям, портреты которых Левицкий делал как на Невском, так и в Парижском ателье.

В апреле 1861 года он сделал портрет Герцена, который сам писатель считал «превосходным». Критик Стасов, писал, что поза Христа в картине «Тайная вечеря» навеяна художнику Николаю Ге фотопортретом Герцена.

Александр Иванович Герцен © Национальная электронная детская библиотека

Так же остался доволен портретом работы Левицкого Иван Сергеевич Тургенев, жаловавшийся, что его постоянно изображают «каким-то Юпитером».

Иван Сергеевич Тургенев © Национальная электронная детская библиотека

Герой Отечественной войны 1812 года, декабрист Князь Сергей Григорьевич Волконский посетил парижское ателье Левицкого в начале 1860-х. К тому времени Волконский отбыл каторгу, перебрался на поселение ближе к Москве и отправился на лечение за границу.

Сергей Григорьевич Волконский © Национальная электронная детская библиотека

Уже в те годы Левицкий придумывал всякие эффекты, например, помещал на один снимок человека в разных позах и даже в разных костюмах. Он использовал электрическое освещение при съемке портретов, ввел сменные декоративные фоны, предложил ряд усовершенствований оборудования ателье.

Двойной Герцен © Национальная электронная детская библиотека

Не зря Сергей Львович Левицкий говорил: «Я люблю ее (фотографию) как искусство и верю в ее художественную ценность».

Николай Алексеевич Некрасов, Фёдор Иванович Тютчев, Иван Алексаиндрович Гончаров © Национальная электронная детская библиотека

Диафильм Русские писатели в фотографиях С. Левицкого (Н. Высоколова; худож.-оформ. Е. Лехт. — Москва: Диафильм, 1988. — 1 дф. (37 кд.)) расскажет о творчестве мастера более подробно.

А если вы предпочитаете рассматривать портреты писателей на холсте, то смотрите диафильм Русские писатели в изобразительном искусстве (Л. Кашук. — Москва: Диафильм, 1987. — 1 дф. (50 кд.))

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