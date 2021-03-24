Ульяновск, , 14:15 — REGNUM В Ульяновской области в рамках проекта «Региональная социальная инициатива» количество некоммерческих организаций, которые являются поставщиками социальных услуг, увеличилось в несколько раз. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ульяновского губернатора Сергея Морозова по итогам его встречи с лидерами федерального и областного конкурсов субсидий и проекта поддержки местных инициатив.

В области несколько лет реализуется проект «Региональная социальная инициатива», который направлен на развитие социальной сферы и поддержку социального предпринимательства.

«Нам удалось сформировать солидарное общество с развитой региональной идентичностью. Например, за последние три года число НКО — поставщиков социальных услуг выросло в регионе с четырех до ста», — сказал Сергей Морозов, подчеркнув, что в центре этой работы — «человек, решение конкретных проблем людей в самых различных жизненных ситуациях».

В этом году региональный проект усилен национальной социальной инициативой, разработанной Агентством стратегических инициатив (АСИ) по поручению президента России Владимира Путина.

На заседании также обсудили итоги форума «Справедливость глазами людей» партии «Единая Россия». В регионе отмечают, что общественные объединения и власть будут реализовывать социальные задачи совместно под лозунгом #Мывместе. В планах — усиление поддержки малого бизнеса и градообразующих предприятий, привлечение инвестиций, комплексное развитие сельских территорий, дорожно-транспортное развитие, повышение доступности ипотеки, рост доходов населения.

В ходе заседания общественники поделились успешным опытом реализации грантовых проектов по развитию системы образования, культуры и спорта, социальной заботе о жителях, а также новыми идеями. К примеру, было предложено создать систему поддержки инициатив по аналогии с федеральным форумом «Сильные идеи для нового времени», вовлечь добровольцев на мероприятия по уборке общественных пространств в обмен на бонусы и скидки на местных предприятиях. Также предложили организовать новый вид культурного досуга для работающей молодежи в рамках одной необычной локации — трамвая.

Кроме того, на заседании региональное отделение партии «Единая Россия» и Ассоциация территориальных общественных самоуправлений Ульяновской области заключили соглашение о сотрудничестве.

Как сообщало ИА REGNUM, Ульяновская область начнёт реализовывать новые практики АСИ в социальной сфере. Соответствующие договорённости достигнуты на рабочей встрече губернатора региона Сергея Морозова с директором АСИ Светланой Чупшевой. Также были обсуждены вопросы сотрудничества по улучшению делового и инвестиционного климата, кадровой подготовки, разработке KPI, который позволит рассчитать общественно значимый результат взаимодействия с агентством.

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