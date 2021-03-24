Нальчик, , 14:15 — REGNUM В Кабардино-Балкарии пятый день подряд фиксируются случаи смерти пациентов после заболевания COVID-19. С 20 марта скончались уже десять человек, в том числе двое за последние сутки, сообщили 24 марта в федеральном оперативном штабе. Общее число случаев летального исхода достигло в республике 405.

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За последние недели также увеличивается количество выздоровевших. За прошедший день было выписано рекордное число сумевших справиться с болезнью — 79 человек. Это самый большой показатель в марте. А общее число вылечившихся в Кабардино-Балкарии достигло 21 265 человек.

Между тем в Кабардино-Балкарии неуклонно снижается прирост числа новых заболевших. Так, за прошедшие сутки был выявлен коронавирус лишь у 51 человека — это наименьший показатель за последние месяцы, а общее число носителей коронавируса составило 22 449 человек.