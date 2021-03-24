Омск, , 14:14 — REGNUM За прошедшие сутки в Омской области коронавирус выявлен у 109 человек, за весь период пандемии — у 43 169. Об этом ИА REGNUM сообщили 24 марта в областном оперативном штабе.

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Выздоровели ещё 202 омича. За всё время в регионе коронавирус победили 34 729 человек.

Жертвами COVID-19 за сутки стали три жителя Омской области. За весь период пандемии скончались 1302 омича с диагнозом «коронавирусная инфекция».

Как сообщало ИА REGNUM, 23 марта в Омской области было выявлено 97 носителей коронавируса, выздоровели 209 человек, умерли четыре пациента с COVID-19.

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