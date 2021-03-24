Подгорица, , 14:14 — REGNUM Хотя в конце декабря 2020 года в Черногории было объявлено, что на уровне правительства достигнута договоренность о создании банка развития, на данный момент этого не будет, пишет издание Dan.

Причин такого решения правительства несколько. Во-первых, в бюджете 100 миллионов евро для уставного капитала.

Также Центральный банк (CBCG) дал отрицательное заключение по законопроекту о Банке развития, а Фонд инвестиций и развития (IRF) заявил, что было бы целесообразно провести более подробный финансовый и сравнительный анализ законопроекта.

Центральный банк, возглавляемый Радое Джутичем, заявил, что предложение имеет ряд недостатков, поэтому они дали отрицательное заключение, хотя и не отвергают предложенную идею.