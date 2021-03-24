Нижний Новгород, , 14:13 — REGNUM В Нижегородской области с 1 апреля вновь будут действовать социальные проездные билеты для граждан в возрасте старше 65 лет, которые ранее были заблокированы на период самоизоляции. Соответствующее постановление подписал губернатор Глеб Никитин. Решение связано с планируемой отменой режима самоизоляции для людей старшего поколения.

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«Мне хотелось бы обратиться к пожилым жителям региона с просьбой максимально ответственно относиться к своему здоровью. Не стоит без необходимости пользоваться общественным транспортом. Если все же без этого не обойтись, то лучше выбирать для поездок межпиковые часы», — призвал глава области.

Напомним, действие льготных проездных было приостановлено 1 ноября 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM, режим самоизоляции для жителей области старше 65 лет продлен до 31 марта. Однако планируется, что после этой даты он станет рекомендательным.

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