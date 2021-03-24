Симферополь, , 14:12 — REGNUM Подать иск к Украине о возмещении ущерба, причиненного Крымскому полуострову водной блокадой, власти Крыма намерены до конца первого полугодия 2021 года. Об этом журналистам 24 марта сообщил председатель Госсовета республики Крым Владимир Константинов.

«Должны подать в российские суды, задача начать рассмотрение, чтобы уже в процессе рассмотрения затребовать экспертизы — тут нужна международная правовая экспертиза, потому что если иск будет утвержден здесь, он дальше уже сможет (передаваться на рассмотрение) на международный уровень», — цитирует Константинова «Крыминформ».

Спикер уточнил, что подать иск планируется в текущем полугодии, изначально в один из судов на территории Республики Крым — по месту совершения преступления. Константинов выразил уверенность, что рассмотрению иска в международных судах это не помешает. Сумма ущерба, по оценке, которую дал Константинов, исчисляется «триллионами».

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2019 года в Госсовете Республики Крым была создана рабочая группа по оценке ущерба, причиненного действиями украинских властей. По данным на июнь 2019 года ущерб, нанесенный Украиной, оценивался в 2,5 трлн рублей.