Улан-Удэ, , 14:12 — REGNUM Перевозчики в Бурятии написали коллективное обращение с жалобой на своих нелегальных коллег. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе министерства транспорта республики, они создают нездоровую конкуренцию и не обеспечивают безопасность пассажиров на должном уровне.

«Водители не соблюдают режим труда и отдыха, не повышают свою квалификацию, не проходят предрейсовые и послерейсовые медицинские осмотры, регулярную проверку технического состояния автомобиля и не обеспечивают страхование гражданской ответственности перед пассажирами», — отметили в ведомстве.

В связи с этим региональный минтранс объявил о создании межведомственной комиссии по координации действий, направленных на пресечение незаконных перевозок. Первое заседание состоялось 22 марта.