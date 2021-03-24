Беневенто, Италия, , 14:12 — REGNUM Итальянский футбольный клуб «Беневенто» намерен выкупить нападающего Адольфо Гайча у московского ЦСКА. Об этом 24 марта сообщил журналист Николо Скира со ссылкой на спортивного директора «Беневенто» Паскуале Фоджу.

«Мы хотим воспользоваться опцией выкупа Гайча», — сказал Фоджа.

Напомним, в зимнее трансферное окно «Беневенто» арендовал Гайча у ЦСКА на шесть месяцев. При этом итальянский клуб может продлить аренду, если форвард сыграет более половины матчей.

Кроме того, «Беневенто» сможет выкупить права на футболиста за €11 млн после истечения срока аренды.

Напомним, Гайч стал игроком ЦСКА летом 2020 года, но зимой перешёл в «Беневенто», за который уже провёл пять матчей и забил два гола.

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