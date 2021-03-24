Уфа, , 14:14 — REGNUM Проект закона «О детях войны» намерены рассмотреть в ближайшее время депутаты госсобрания Башкирии. Об этом 24 марта сообщает пресс-служба республиканского государственного собрания.

Сообщается, что законопроект планируется рассмотреть на ближайшем пленарном заседании.

«Закон будет принят в кратчайшие сроки. Самое главное, у нас есть взаимопонимание с правительством в части механизма его реализации. Он не останется пустой декларацией и будет работать долгие годы, оказывая необходимую социальную поддержку людям старшего поколения», — цитирует пресс-служба заксобрания председателя парламента региона Константина Толкачева.

Глава республики Радий Хабиров заявил, что считает справедливым придать особый статус детям войны, детство которых прошло на годы Великой Отечественной войны.

«Практически они были лишены детства и перенесли тяжелейшие испытания вместе со страной. А потом поднимали ее из руин. Низкий им поклон!», — сообщил он на своей странице в социальной сети.

Сообщается, что в Башкирии сейчас проживает 189 155 человек, родившихся по 3 сентября 1945 года включительно: 93% из них получают меры социальной поддержки, а 13 240 человек не получают никакие меры соцподдержки.

«Мы это исправим. Планируем, что закон «О детях войны в Республике Башкортостан» вступит в силу с мая 2021 года. А мы по мере увеличения доходов бюджета будем повышать размеры поддержки», — заверил Хабиров.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии намерены принять закон, ограждающий детей от участия в митингах.