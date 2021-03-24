Уфа, 24 марта 2021, 14:14 — REGNUM Проект закона «О детях войны» намерены рассмотреть в ближайшее время депутаты госсобрания Башкирии. Об этом 24 марта сообщает пресс-служба республиканского государственного собрания.
Сообщается, что законопроект планируется рассмотреть на ближайшем пленарном заседании.
Глава республики Радий Хабиров заявил, что считает справедливым придать особый статус детям войны, детство которых прошло на годы Великой Отечественной войны.
Сообщается, что в Башкирии сейчас проживает 189 155 человек, родившихся по 3 сентября 1945 года включительно: 93% из них получают меры социальной поддержки, а 13 240 человек не получают никакие меры соцподдержки.
Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии намерены принять закон, ограждающий детей от участия в митингах.