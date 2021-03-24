Подгорица, , 14:11 — REGNUM Падение объма валового внутреннего продукта в Черногории в четвертом квартале 2020 года составило 7,5 процента, сообщило статистическое управление MONSTAT.

Валовой внутренний продукт Черногории в четвертом квартале 2020 года составил 1,160 миллиарда евро, тогда как за аналогичный период прошлого года он составил 1,2529 миллиарда евро.

Среди стран ЕС и Восточной Европы только в Испании в четвертом квартале 2020 года наблюдался более резкий экономический спад.