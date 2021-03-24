Красногорск, , 14:12 — REGNUM Более полутора тысяч жителей Подмосковья старше 65 лет, проживающих в сельской местности, бесплатно отвезли в пункты вакцинации от коронавирусной инфекции. Об этом сообщается на сайте правительства Московской области.

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Как отметила министр социального развития региона Ирина Фаевская, для доставки к пункту вакцинации пожилым людям нужно обратиться по телефону горячей линии в управление социальной защиты населения или центр соцобслуживания по месту жительства.

«Доставка жителей старше 65 лет, проживающих в сельской местности, для прохождения вакцинации от СOVID-19 осуществляется бесплатно нашими центрами социального обслуживания на комфортабельном автотранспорте», — подчеркнула чиновник.