Тюмень, , 14:10 — REGNUM В Тюменской области за сутки выявлено 67 случаев заражения коронавирусом. Об этом 24 марта сообщает региональный оперативный штаб.

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Днём ранее суточный прирост заражений в области составлял 69 случаев.

Всего с начала пандемии в Тюменской области на 24 марта коронавирусом заразились 33 167 человек. Выздоровели 31 227 человек, скончались 358 пациента с COVID-19 (на пять человека больше, чем днём ранее).