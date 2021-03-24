Ташкент, , 14:09 — REGNUM Правоохранительные органы Узбекистана задержали женщину, которая пыталась продать ребенка за $10 тыс. Об этом сообщили в телеграм-канале департамента по борьбе с экономическими преступлениями при генпрокуратуре республики.

Женщину застали с поличным в Янгихаётском районе Ташкента. Она пыталась продать своего восьмимесячного сына. В отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье 135 УК Узбекистана («Торговля людьми»).

Ранее следственное управление УВД при Навоийской области Узбекистана возбудило уголовное дело против 52-летней жительницы Ташкента. Она подозревается в продаже своей 23-летней знакомой в Турции.

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