Москва, , 14:09 — REGNUM Организаторов выставки трупов «Мир тела», которая проходит в Москве на ВДНХ, можно привлечь к ответственности по статье 148 УК РФ за действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих. Об этом 24 марта сообщила корреспонденту ИА REGNUM адвокат московской коллегии адвокатов «Рубасская и партнёры» Софья Рубасская.

Она прокомментировала поручение главы Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина проверить выставку «Мир тела», а также её организаторов и инициаторов. Эксперт рассказала, на какие правовые аспекты могут обратить внимание следователи.

«В первую очередь, экспозиция тел и органов, мягко говоря, идёт вразрез с чувствами верующих. А это уже статья 148 Уголовного кодекса РФ, которой предусмотрены не только штрафные санкции, но и лишении свободы сроком до одного года. Выставка демонстрирует и неуважение к обществу, и нарушение нравственных ценностей, и оскорбление чувств верующих. Во-вторых, возрастной ценз — 12+. Последнее время со всех сторон мы слышим, как важно защищать детей и подростков от негативной информации. Это очень существенный момент. На психику посетивших выставку детей и подростков свыше 12 лет такой просмотр тел и органов мог оказать негативное воздействие. Но почему-то у Министерства культуры РФ данная выставка не вызвала никаких спорных моментов. Если же такое воздействие имеет место быть, то необходимо родителям (законным представителям ребенка) обратиться к эксперту, получить заключение и обращаться в суд. Суть иска — негативное влияние выставки на ребенка, приведшее к … (в заключении будет зафиксированы последствия воздействия на психологическое состояние). И далее компенсировать затраты на лечение, реабилитацию, моральный вред», — сказала он.

По мнению адвоката, по статье 244 Уголовного кодекса РФ состава преступления найти будет сложно, «поскольку раз выставка была организована, соответственно, имелись все необходимые документы и разрешения».

Как сообщало ИА REGNUM, глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил дать правовую оценку целям и назначению открытой в Москве выставки Body Worlds. В Следственном комитете РФ отметили негативные отзывы об этой выставке. Согласно опубликованному в СМИ мнению ряда общественников, она нарушает нравственные ценности и выражает явное неуважение к обществу, а также может быть расценена как оскорбление религиозных чувств верующих.

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