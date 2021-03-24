Москва, , 14:09 — REGNUM Законопроект о блокировке клеветы по запросу граждан будет использоваться против оппозиции. Как передает корреспондент ИА REGNUM 24 марта, об этом заявил лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов.

«Этот закон ровным счетом ничего не даст для защиты добропорядочных граждан, но будет использоваться против оппозиции. Как вы думаете, какое решение будут принимать, если «оклеветают» члена «Единой России»?» — рассуждает Миронов.

Этот законопроект из серии «благими намерениями устлана дорога понятно куда», отметил парламентарий.

«Разумеется, если человека обвиняют в уголовном преступлении и врут при этом, то нужно наказывать. Но мы же понимаем, что будет на практике, если эта норма пройдет. Как только мы какое-нибудь слово скажем, опубликуем, нас тут же схватят и подведут под эту статью», — сказал парламентарий.

Уже несколько лет в России успешно применяется практика удаления ложной информации и блокировки ресурсов по решению суда. Кроме того, соответствующие полномочия блокировки до суда в ряде случаев есть и у генеральной прокуратуры, напомнил Миронов.

Госдума в первом чтении приняла законопроект о внесудебной блокировке сайтов, распространяющих недостоверную информацию о совершении преступлений.

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