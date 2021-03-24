Москва, , 14:14 — REGNUM Выгодные вложения Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) можно только приветствовать. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 24 марта прокомментировал покупку фондом миноритарного пакета инвестиций компании Mubadala Investment Company (ОАЭ) в облигации Telegram.

Отвечая на вопрос об отношении Кремля к сделке, Песков отметил, что это — вопрос фонда. РФПИ не является частным фондом, однако волен совершать определенный самостоятельный манёвр в плане инвестиций. Так, фонд участвует в совместных инвестиционных проектах с иностранными партнёрами.

«Можно приветствовать любую успешную инвестицию, которая приносит деньги, в рамках действующих законов», — добавил представитель Кремля.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 марта РФПИ присоединился к инвестициям в компанию Telegram. Фонд приобрёл миноритарный пакет инвестиций Mubadala в облигации компании.

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