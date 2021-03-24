Москва, , 14:07 — REGNUM В настоящее время в РФ единственный безопасный для экономического развития инструмент — это повышение налогообложения доходов «сверхобеспеченных граждан». Об этом корреспонденту ИА REGNUM 24 марта заявила директор научно-образовательного центра финансов и инвестиций Института финансов и устойчивого развития (ИФУР) РАНХиГС Наталья Бондарчук, комментируя предложение Института народнохозяйственного прогнозирования РАН окончательно ввести в РФ прогрессивную шкалу налогообложения.

«Вопрос о нужности прогрессивной шкалы налогообложения возникает неслучайно. Сегодня имеет место слишком высокая дифференциация доходов населения. Это приводит к низкой покупательной способности большинства граждан, что, в свою очередь, препятствует развитию экономики, — сказала Бондарчук. — Поэтому вопрос о дифференциации ставок НДФЛ не только экономический, но и политический. Ступенчатая дифференциация налогов даст большинству граждан понимание того, что именно их интересы выражает государство, изменяя уровень налогового изъятия в сторону обложения сверхдоходов».

Как полагает Бондарчук, предложенное экономистами РАН изменение ставок налогообложения доходов физических лиц в полной мере соответствует прогнозам и задачам «Социально-экономической стратегии развития до 2030 года».

«Намечающийся в виду старения населения и ряда экономических факторов бюджетный разрыв необходимо преодолевать, и единственным безопасным для экономического развития инструментом является повышение налогообложения доходов сверхобеспеченных граждан», — убеждена эксперт.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Галина Смирнова заявила, что если в РФ введут прогрессивную шкалу налогообложения, то максимальная ставка не должна быть чрезмерно большой, иначе заработные платы опять уйдут в «тень».

Читайте ранее в этом сюжете: Экономист объяснила, нужна ли РФ прогрессивная шкала налогообложения